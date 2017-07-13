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Фрум и Ару едва не вылетели с трассы на 12-м этапе «Тур де Франс»

13 июля 2017, четверг. 22:38. Другие

Британец Кристофер Фрум из команды Sky и итальянец Фабио Ару, выступающий за «Астану», едва не вылетели с трассы на 12-м этапе веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс». Лидеры генеральной классификации не вписались в один из поворотов и едва не столкнулись с грузовиками, стоящими на обочине. Оба спортсмена продолжили гонку. Ару финишировал третьим, а Фрум — седьмым.

В общем зачёте итальянец обошёл британца. После 12-го этапа соревнований их разделяет шесть секунд.

Посмотреть видео вы можете в сети «Твиттер».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тур де Франс
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