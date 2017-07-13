Авербух: Сотникова уже олимпийская чемпионка, и этого никто не отнимет

Хореограф Илья Авербух оценил перспективы сотрудничества олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой с тренером Евгением Плющенко.



«Я не за и не против этого союза. Думаю, что сейчас ещё рано что-либо комментировать, нужно подождать результатов. Мы все поговорили и поддержали решение Аделины работать с Евгением. Я очень уважаю и люблю Аделину и, если из её сотрудничества с Плющенко что-то получится, будет здорово, а если нет… она уже всё равно олимпийская чемпионка, и этого никто никогда не отнимет", — приводит слова Авербуха «Газета.ru».