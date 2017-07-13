Сивкова вышла в финал молодёжного ЧЕ по лёгкой атлетике в беге на 100 метров

Сегодня, 13 июля, в Быдгоще (Польша) стартовал чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди спортсменов не старше 23 лет.

Россиянка Кристина Сивкова, выступающая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, вышла в финал на дистанции 100 метров, показав лучший результат в первом полуфинальном забеге — 11,42 секунды. В другом полуфинале полька Ева Свобода пробежала на 0,1 секунды быстрее. На предварительной стадии Кристина также выиграла свой забег.

Решающий забег в этой дисциплине состоится в пятницу, 14 июля.