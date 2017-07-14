Ару: посвящаю свою жёлтую майку травмированным партнёрам по «Астане»

Итальянский велогонщик «Астаны» Фабио Ару, возглавивший генеральную классификацию «Тур де Франс» после 12-го этапа, посвятил свой промежуточный успех травмированным партнёрам по команде. 12 июля с гонки сошёл Дарио Катальдо, а Якоб Фульсанг продолжает выступать с травмой руки.

«Поздравляю Ромена Барде с красивой победой. Для меня же огромной наградой стала жёлтая майка. К сожалению, вчера сошёл с гонки Дарио Катальдо, у Якоба Фульсанга сегодня был трудный день, так как он ехал с травмой руки. Жёлтую майку я посвящаю им, а также всей команде, которая была рядом", — цитирует Ару официальный сайт «Астаны».