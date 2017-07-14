Мошкова: сезон получился лучше, чем могла себе представить в самых смелых мечтах

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова, в марте дебютировавшая в Кубке мира, а также ставшая обладательницей «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте юниорского Кубка IBU, оценила своё выступление в прошедшем сезоне.

«Минувший сезон однозначно могу занести себе в актив, он получился даже лучше, чем я могла себе представить в самых смелых мечтах. Удалось принять участие во многих международных соревнованиях, на некоторых из них завоевать медали. Хотелось выиграть личную награду на первенстве мира, но в Словакии я не смогла реализовать себя в полной мере.

То, что мне дали шанс выступить на Кубке мира, стало большой неожиданностью. Было сильное волнение, ведь там совершенно другая обстановка, другая конкуренция, нежели на юниорских стартах. Конечно, после того как я выступила там, у меня стало ещё больше мотивации. Есть понимание, над чем надо работать, какие ошибки исправлять, чем мы и занимаемся весь подготовительный период.

Сейчас моя цель – попасть на этапы Кубка IBU и чемпионат Европы и достойно там выступить, побороться за медали», — цитирует Мошкову «Тюменская арена».