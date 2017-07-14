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Мамедов: Звереву сильно укололи в область живота, она даже руку поднять не может

14 июля 2017, пятница. 10:25. Другие

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал о подготовке команды к чемпионату мира, который пройдёт в Лейпциге с 19 по 26 июля, и о проблемах спортсменок со здоровьем.

«Команда у нас, скажем так, экспериментальная. Впервые на моей памяти после Игр-2016 в Рио-де-Жанейро ушли — кто-то на время, кто-то насовсем — 15 спортсменов. А сегодня уже 16 — шпажистка Яна Зверева, которая получила травму три дня назад. Её так сильно укололи в область живота, что она даже руку поднять не может – отдаёт в руку. Вместо неё выступит Татьяна Андрюшина.

Неизвестно, сможет Егорян фехтовать в личном первенстве в Лейпциге или ограничится только командными соревнованиями. Палец не заживает, нагрузку получить она не может. Значит, нормальной подготовки к чемпионату мира у неё нет. Будем смотреть уже в Лейпциге, естественно, задача сохранить её для сборной у тренерского штаба стоит. Она сама очень хочет выступать в личном первенстве на чемпионате мира.

У неё щадящий режим, потому что, к сожалению, этот палец на ноге никак не может зарасти. Вы же понимаете, палец ноги у девушки тоненький, а если ещё нагрузку давать… На чемпионате Европы она фехтовала в команде и в финале уже явно хромала. Ей делали обезболивающие уколы, но вечно на них выступать нельзя. Хочешь не хочешь, но перелом будет чувствоваться.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы не хотим выпадать из тройки призёров в общекомандном зачёте. Это будет трудно. Кроме того, это больно воспринимается, ведь последние годы мы неизменно этот зачёт выигрывали и привыкли к победам. И как-то забыли, что Кубок наций мы не выигрывали с 2002 года 11 лет подряд. Но в тройке остаться надо даже сейчас, а если мы займём первое место, я, наверное, сойду с ума от счастья", — цитирует Мамедова «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Яна Егорян
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