Соловьёв: после ОИ Боброва хочет семью, детей. Я не знаю, продолжу ли кататься

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в танцах на льду вместе с Екатериной Бобровой, рассказал о планах дуэта после зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане 2018 года.

«Мы с Катей не раз разговаривали на эту тему. Не секрет, что после Олимпийских игр она хочет немножечко отойти от фигурного катания, хочет семью, детей. Я пока не знаю, продолжу ли кататься дальше. Хватит ли здоровья, будет ли желание, будет ли возможность.

Мы решили, что нужно постараться как можно лучше откатать этот сезон, а потом уже принимать решения – по обстоятельствам.

Шоу – это совсем другая работа. Она бывает очень интересной, но никакое шоу я не сравнил бы с соревнованиями. Там адреналин, там особенная усталость.

Вот даже сейчас сижу и думаю: скоро сезон, и уже хочется наконец-то показать программы, увидеть судейские оценки. По этой атмосфере я в межсезонье всегда очень скучаю", — цитирует Соловьёва «Спорт-экспресс».