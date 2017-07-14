Летающие лыжники Ромашов и Трофимов прошли квалификацию на этапе в Висле

В Висле (Польша) стартовал первый этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Россияне Алексей Ромашов и Роман Трофимов смогли преодолеть квалификацию в личных соревнованиях. Ромашов продемонстрировал 30-й результат (113,0), Трофимов — 49-й (104,8). Не смогли пройти отбор Михаил Максимочкин (93,8) и Михаил Назаров (83,3).

Лучший результат в квалификации продемонстрировал хозяин соревнований Мацей Кот (132,4). Вторым стал его соотечественник Давид Кубацки (131,7), третьим – норвежец Даниэль Андре Танде (129,7).