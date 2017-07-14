Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Летающие лыжники Ромашов и Трофимов прошли квалификацию на этапе в Висле

14 июля 2017, пятница. 13:49. Другие

В Висле (Польша) стартовал первый этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Россияне Алексей Ромашов и Роман Трофимов смогли преодолеть квалификацию в личных соревнованиях. Ромашов продемонстрировал 30-й результат (113,0), Трофимов — 49-й (104,8). Не смогли пройти отбор Михаил Максимочкин (93,8) и Михаил Назаров (83,3).

Лучший результат в квалификации продемонстрировал хозяин соревнований Мацей Кот (132,4). Вторым стал его соотечественник Давид Кубацки (131,7), третьим – норвежец Даниэль Андре Танде (129,7).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Михаил Максимочкин
Новости. Другие
14 июля 2017, пятница
14:26 Прыгун в высоту Цыплаков пропустит весь летний сезон
13:56 Мутко: Россия может стать примером переаттестации антидопинговой системы
13:49 Летающие лыжники Ромашов и Трофимов прошли квалификацию на этапе в Висле
13:20 Торгованов: гандбол РФ в яме, а должность главного тренера — расстрельная
12:59 Борцы Сурков, Власов и Абачараев лидируют в рейтинге UWW
12:38 Gazprom Team Russia стартовала в чемпионате мира катамаранов М32 в Швеции
11:42 Мутко: РФ готова сотрудничать со всем миром во имя спорта и честной игры
11:15 Соловьёв: после ОИ Боброва хочет семью, детей. Я не знаю, продолжу ли кататься
10:46 Определены даты проведения зимней Универсиады 2021 года в Люцерне
10:25 Мамедов: Звереву сильно укололи в область живота, она даже руку поднять не может
09:37 Мошкова: сезон получился лучше, чем могла себе представить в самых смелых мечтах
09:31 Ару: посвящаю свою жёлтую майку травмированным партнёрам по «Астане»
09:16 Елфутина: когда мало участников, выступать сложнее, чем в большом флоте
13 июля 2017, четверг
23:24 Сивкова вышла в финал молодёжного ЧЕ по лёгкой атлетике в беге на 100 метров
23:18 Авербух: Сотникова уже олимпийская чемпионка, и этого никто не отнимет
22:38 Фрум и Ару едва не вылетели с трассы на 12-м этапе «Тур де Франс»
22:26 Рязанцев победил в седьмом туре этапа Гран-при FIDE в Женеве
22:26 Уран оштрафован на 20 секунд за питание на запрещённом для этого участке трассы
21:04 Шишкарёв: сделаем всё, чтобы успешно выступить на Олимпиаде-2020 двумя составами
20:34 Злоумышленник сообщил о бомбе на территории Олимпийской деревни в Лос-Анджелесе
19:53 Технический конгресс FINA по водному поло не одобрил изменения в правилах
18:35 Барде выиграл 12-й этап «Тур де Франс», Ару из «Астаны» возглавил общий зачёт
18:27 Экс-вратарь сборной России Зуев будет тренировать голкиперов в «Тюмени»
18:25 В Москве представили олимпийскую форму сборной России. Фоторепортаж
17:36 Мо Фара перенёс дату завершения карьеры
16:47 МГУ: ВАДA довольно ходом работы по созданию антидопинговой лаборатории
16:31 Задорина, Жуков и Великая расписали чемодан на пресс-конференции
16:12 Великая: решения смелые, желаем нашему экипировщику удачи
16:09 Задорина: Великая и другие спортсмены очень помогли в создании коллекции
15:49 Жуков: главное, что мы хотим видеть, – форма понравилась спортсменам
15:24 ZASPORT представила новую форму юниорской сборной России
14:25 Шишкарёв, Мамиашвили, Данченко получили госнаграды за подготовку к ОИ-2016
13:42 IBU признал комплекс в Чайковском готовым к проведению ЧМ по летнему биатлону
13:29 Иконникова: процесс возврата медалей отстранёнными легкоатлетами РФ идёт тяжело
12:56 Исинбаева: ОКР уточнит у IAAF вопрос выступления россиян в Дьёре под флагом РФ
12:50 Сивкова вышла в полуфинал молодёжного чемпионата Европы в беге на 100 м
12:04 Кокшаров: в сборную будут приглашены все игроки: как живые, так и мёртвые
11:54 ESPY: Байлз признана спортсменкой года, Болт — лучшим иностранным спортсменом
11:42 Владелец «Вардара» Самсоненко стал генеральным менеджером сборной РФ по гандболу
11:08 Путин поздравил с 80-летним юбилеем президента ПКР Лукина
11:03 Фесикова избрана капитаном сборной России по плаванию на ЧМ в Будапеште
10:55 Исполком ФГР принял отставку Торгованова, сборную России возглавил Кокшаров
10:38 Сучилов: усердно работаю, чтобы стать лучше самого себя
09:57 Отец велогонщицы Кретти: жизнь Клаудии вне опасности
09:52 Дизайнер предложил сделать медали, которые призёры ОИ могут разделить на части
Все новости RSS
Партнерский контент
Ждёте ли вы возвращения Юлии Липницкой в сборную России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017