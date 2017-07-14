Прыгун в высоту Цыплаков пропустит весь летний сезон

Отец и личный тренер российского прыгуна в высоту Даниила Цыплакова Александр Цыплаков сообщил, что его сын пропустит весь летний сезон, несмотря на то что полностью восстановился после травмы колена.

«Мы приняли решение пропустить летний сезон, поэтому ни о каком чемпионате мира речи идти не может. Он, конечно, мог бы сегодня выступить на Кубке России и попытаться выполнить норматив. Но главная наша задача — успешно выступить на Олимпиаде-2020, поэтому сейчас лучше поберечься", — приводит слова Цыплакова-старшего ТАСС.