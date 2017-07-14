Молчанов вышел в финал ЧМ в прыжках в воду с метрового трамплина

В Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по водным видам спорта. В прыжках в воду с метрового трамплина россиянин Илья Молчанов пробился в финал. В квалификации он продемонстрировал седьмой результат – 373,70 балла. Его соотечественник Никита Шлейхер пройти отбор не сумел, став 13-м с результатом 360,05 балла.

Китаец Пен Цзянфей стал победителем квалификации (435,15), его соотечественник Хе Чаол занял второе место (431,35). Третий результат продемонстрировал итальянец Джованни Точчи (410,60).