Фульсанг снялся с «Тур де Франс — 2017» из-за травмы руки

Датский велогонщик «Астаны» Якоб Фульсанг досрочно завершил выступление на «Тур де Франс — 2017» из-за травмы руки. Спортсмен не смог закончить 13-й этап гонки, сообщает L’Equipe. Травму Фульсанг получил после падения еще на 11-м этапе.

В общем зачёте гонки после 12 этапов датчанин занимал 23-е место с отставанием 29 минут и 3 секунды от лидера — итальянца Фабио Ару.

Датчанин, который является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в групповой гонке, стал 20-м гонщиком, снявшимся с «Тур де Франс – 2017».