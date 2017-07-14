Полякова и Бажина отобрались в финал ЧМ в прыжках в воду с метрового трамплина

Российские спортсменки Мария Полякова и Надежда Бажина квалифицировались в финал соревнований в индивидуальных прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Полякова заняла шестое место в квалификации, набрав 260,80 балла, Бажина показала десятый результат (254,10). Выиграла квалификацию австралийка Мэддисон Кини (283,80), второй была Чэнь Ивэнь (277,20), третьей – Чон Юн Хон из Малайзии (272,75).

Финал женских соревнований на метровом трамплине пройдет 15 июля.