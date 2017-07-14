Фелпс попал под «золотой» душ на церемонии Kids' Choice Sports 2017

Американский пловец Майкл Фелпс, который завершил карьеру после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, был облит золотой краской во время церемонии награждения Kids' Choice Sports 2017, которая прошла в Лос-Анджелесе. 23-кратный олимпийский чемпион был назван победителем в номинации «Легенда».

Когда 32-летний Фелпс поднялся на сцену за наградой, организаторы церемонии устроили ему «золотой» душ — облили золотой краской с ног до головы. На церемонии в 2016 году такой же краской был облит американский баскетболист Коби Брайант.

Фото доступно в «Инстаграме».