Лесной и Мудров победили на Кубке России по легкой атлетике

Толкатель ядра Александр Лесной одержал победу на Кубке России по лёгкой атлетике в Ерино, метнув снаряд на 20,97 метра. Вторым стал Константин Лядусов, отправивший ядро на 20,44 метра. Оба спортсмена неделю назад были допущены IAAF к участию в международных соревнованиях, однако результат Лядусова по-прежнему не дотягивает до норматива, необходимого для выступления на чемпионате мира (20,50 м).

Допущенные до международных стартов Ксения Аксенова в беге на 400 м и Ирина Гуменюк в тройном прыжке также не сумели выполнить норматив для участия в чемпионате мира.

Лёгкая атлетика. Кубок России. Ерино

Мужчины. Ядро

1. Александр Лесной – 20,97.

2. Константин Лядусов – 20,44.

3. Максим Афонин — 20,23.

Прыжки с шестом

1. Илья Мудров — 5,60.

2. Тимур Моргунов — 5,55.

3. Даниил Котов – 5,55.

Женщины. 400 м

1. Екатерина Реньжина — 51,21.

2. Ксения Аксёнова — 52,43.

3. Елена Зуйкевич — 53,16.

Тройной прыжок

1. Наталья Евдокимова — 13,95.

2. Дарья Нидбайкина — 13,89.

3. Ирина Гуменюк — 13,66.