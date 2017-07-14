Лесной и Мудров победили на Кубке России по легкой атлетике

Толкатель ядра Александр Лесной одержал победу на Кубке России по лёгкой атлетике в Ерино, метнув снаряд на 20,97 метра. Вторым стал Константин Лядусов, отправивший ядро на 20,44 метра. Оба спортсмена неделю назад были допущены IAAF к участию в международных соревнованиях, однако результат Лядусова по-прежнему не дотягивает до норматива, необходимого для выступления на чемпионате мира (20,50 м).
Допущенные до международных стартов Ксения Аксенова в беге на 400 м и Ирина Гуменюк в тройном прыжке также не сумели выполнить норматив для участия в чемпионате мира.
Лёгкая атлетика. Кубок России. Ерино
Мужчины. Ядро
1. Александр Лесной – 20,97.
2. Константин Лядусов – 20,44.
3. Максим Афонин — 20,23.
Прыжки с шестом
1. Илья Мудров — 5,60.
2. Тимур Моргунов — 5,55.
3. Даниил Котов – 5,55.
Женщины. 400 м
1. Екатерина Реньжина — 51,21.
2. Ксения Аксёнова — 52,43.
3. Елена Зуйкевич — 53,16.
Тройной прыжок
1. Наталья Евдокимова — 13,95.
2. Дарья Нидбайкина — 13,89.
3. Ирина Гуменюк — 13,66.