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Липницкая: нужно искать направления, в которых будет комфортно помимо спорта

14 июля 2017, пятница. 22:25. Другие

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в команде Юлия Липницкая рассказала, как обустраивается в новой квартире в Москве.

«Главное – чтобы всё основное было. Можно совместить кухню с гостиной — сделать большое пространство. Когда тесно, становится неуютно, а для меня важен уют. Конечно, каждой женщине важна гардеробная. Одежда не влезает никуда, хотя по ощущениям её нет (улыбается). Раньше меня за уши невозможно было вытащить на шопинг. Не любила, вообще было не моё. А последнее время появилось желание ходить по магазинам. Современная женщина должна одеваться современно.

В квартире должно быть то, что нужно для жизни. На даче у меня, по сути, весь дом выделен под подарки поклонников. Картины, портреты, игрушки, сувениры, всё расставлено, развешено, всё там своё место нашло. Коньки у меня, конечно, везде. Несколько пар забрали в музей, а так они и в квартире, и на даче, где их только нет!

Нужно заниматься и учёбой, и посвящать время развитию себя как человека, искать какие-то направления, в которых будет комфортно помимо спорта. Я наконец-то начала гулять по Москве, смотреть, в каком городе живу. Сейчас Москва мне очень нравится. Она стала уже, наверное, роднее Екатеринбурга», — приводит слова Липницкой Eva.ru.

Липницкой подарили квартиру за победу на ОИ-2014 в Сочи
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Юлия Липницкая
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