Илькаев — серебряный призёр юношеского ЧМ по лёгкой атлетике в ходьбе на 10 км

Россиянин Салават Илькаев стал серебряным призёром юношеского чемпионата мира по лёгкой атлетике в Найроби (Кения) в спортивной ходьбе на 10 км. Воспитанник мордовской школы, выступавший под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской Федерации лёгкой атлетики, уступил только китайцу Яо Чжану.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира среди юношей. Найроби, Кения
Юноши. 10 км
1. Яо Чжан (Китай) — 41.12,01.
2. Салават Илькаев (Россия) — 41.23,17.
3. Доминик Ндингити (Кения) — 41.25,78.
4. Сергея Кожевникова (Россия) — 41.26,65.