Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото ЧМ в Будапеште

Россиянка Светлана Колесниченко стала победительницей чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) в технической программе солисток в соревнованиях по синхронному плаванию. Второе место заняла испанка Она Карбонелл, а замкнула тройку призёров представительница Украины Анна Волошина.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Синхронное плавание. Соло. Техническая программа



1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,2036.

2. Она Карбонелл (Испания) – 93,6534.

3. Анна Волошина (Украина) – 91,9992.