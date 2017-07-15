Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото ЧМ в Будапеште

Россиянка Светлана Колесниченко стала победительницей чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) в технической программе солисток в соревнованиях по синхронному плаванию. Второе место заняла испанка Она Карбонелл, а замкнула тройку призёров представительница Украины Анна Волошина.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Синхронное плавание. Соло. Техническая программа
1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,2036.
2. Она Карбонелл (Испания) – 93,6534.
3. Анна Волошина (Украина) – 91,9992.