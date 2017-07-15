Российские каноисты завоевали серебро и бронзу ЧЕ в двойках и четвёрках

Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь заняли второе место в заезде каноэ-двоек на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве. Среди каноэ-четвёрок на аналогичной дистанции Кирилл Шамшурин, Илья Штокалов, Расул Ишмухамедов и Илья Первухин завоевали бронзовые награды.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария

Мужчины



Байдарка-одиночка. 1000 м

1. Фернандо Пимента (Португалия) – 3.29,032.

2. Рене Поульсен (Дания) – 3.30,112.

3. Балинт Копаш (Венгрия) – 3.30,336…

19. Роман Аношкин (Россия) – 3.47,008.



Байдарка-двойка. 1000 м

1. Макс Хофф/Маркус Гросс (Германия) – 3.12,724.

2. Марко Томичевич/Миленко Зорич (Сербия) – 3.13,780.

3. Франсиско Кубелос/Иньиго Пенья (Испания) – 3.14,056…

5. Олег Синявин/Максим Спесивцев (Россия) – 3.17,052.



Каноэ-двойка. 1000 м

1. Юль Ольтце/Петер Кртечмер (Германия) – 3.36,232.

2. Виктор Мелантьев/Владислав Чеботарь (Россия) – 3.37,300.

3. Николае Грачун/Серджиу Грачун (Италия) – 3.38,312.

Каноэ-четвёрка. 1000 м

1. Польша – 3.20,536.

2. Германия – 3.21,848.

3. Россия (Кирилл Шамшурин, Илья Штокалов, Расул Ишмухамедов, Илья Первухин) – 3.21,904.



Байдарка-четвёрка. 500 м

1. Венгрия – 1.18,556.

2. Словакия – 1.18,640.

3. Беларусь – 1.19,112…

12. Россия (Артем Кузахметов, Олег Гусев, Виталий Ершов, Владислав Блинцов) – 1.21,196.



