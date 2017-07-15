Даффи выиграла этап Мировой серии по триатлону в Гамбурге, Абросимова — 36-я

Соревнованиями женщин стартовал в Гамбурге (Германия) пятый этап Мировой серии по триатлону. Уверенную победу одержала представляющая Бермудские острова спортсменка Флора Даффи. Ближайшая преследовательница, австралийка Эшли Джентле, отстала от победительницы на 31 секунду. Бронзовым призёром стала немка Лаура Линдеман. Лучшая из россиянок Анастасия Абросимова заняла 36-е место.
Триатлон. Мировая серия. Пятый этап. Гамбург, Германия
Женщины
1. Флора Даффи (Бермуды) – 59.00.
2. Эшли Джентле (Австралия) – 59.31.
3. Лаура Линдеман (Германия) – 59.41…
36. Анастасия Абросимова (Россия) – 1:02.34…
39. Елена Данилова (Россия) – 1:03.13…
41. Анастасия Горбунова (Россия) – 1:03.31.