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Даффи выиграла этап Мировой серии по триатлону в Гамбурге, Абросимова — 36-я

15 июля 2017, суббота. 17:44. Другие

Соревнованиями женщин стартовал в Гамбурге (Германия) пятый этап Мировой серии по триатлону. Уверенную победу одержала представляющая Бермудские острова спортсменка Флора Даффи. Ближайшая преследовательница, австралийка Эшли Джентле, отстала от победительницы на 31 секунду. Бронзовым призёром стала немка Лаура Линдеман. Лучшая из россиянок Анастасия Абросимова заняла 36-е место.

Триатлон. Мировая серия. Пятый этап. Гамбург, Германия
Женщины

1. Флора Даффи (Бермуды) – 59.00.
2. Эшли Джентле (Австралия) – 59.31.
3. Лаура Линдеман (Германия) – 59.41…
36. Анастасия Абросимова (Россия) – 1:02.34…
39. Елена Данилова (Россия) – 1:03.13…
41. Анастасия Горбунова (Россия) – 1:03.31.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Елена Данилова
Новости. Другие
15 июля 2017, суббота
17:44 Даффи выиграла этап Мировой серии по триатлону в Гамбурге, Абросимова — 36-я
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