Колобков: спорт всегда был вне политики, был той областью, которая объединяет

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о главных вопросах, которые обсуждались в Казани на МИНЕПС VI (Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт).

«Согласно исследованиям ЮНЕСКО, любые инвестиции в спорт окупаются с точки зрения инфраструктуры. Практически все спортивные мероприятия, которые проводятся в России — чемпионат мира по футболу, Кубок конфедераций и Олимпийские игры в Сочи, — ценны с точки зрения наследия, которое будет оставлено после проведения соревнований. Сочи стал другим: изменилась транспортная и социальная инфраструктуры, увеличился туристический поток. То же самое происходит и в 11 городах, проводящих чемпионат мира.

Спорт — это то, что нас объединяет. Спорт продвигает мир к сотрудничеству. Мы никогда не говорим о бойкотах. Считаем, что спорт и бойкоты — несовместимые вещи. Проведение таких крупных мероприятий, как МИНЕПС VI, направлено на то, чтобы спорт всегда был вне политики и был той областью, которая объединяет и делает нашу жизнь лучше. Вопрос о чистоте спорта — задача, которую надо решить как индивидуально каждому государству, так и совместно», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.