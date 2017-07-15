Сборная России по регби-7 победила Польшу и уступила Грузии на этапе Гран-при

В Эксетере (Англия) стартовал четвертый этап Европейской серии Гран-при по регби-7 среди мужских команд. Сборная России начала выступление на групповом этапе с победы над командой Польши (34:0). Во втором матче отечественные регбисты в малорезультативном матче уступили сборной Грузии (5:7).

Третьим соперником россиян на групповом этапе станет команда Уэльса, в двух первых турах взявшая верх над регбистами из Грузии (14:7) и Польши (38:5).

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. 4-й этап. Эксетер, Англия

Группа B

Россия – Польша – 34:0 (15:0).

Россия – Грузия – 5:7 (0:7).