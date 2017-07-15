Мэттьюс выиграл 14-й этап «Тур де Франс — 2017», Фрум вернул себе лидерство

Австралиец Майкл Мэттьюс из команды Sunweb победил на 14-м этапе велогонки Гранд-тура «Тур де Франс — 2017». 181,5 км дистанции из Бланьяка в Родез Мэттьюс преодолел за 4 часа 21 минуту 56 секунд.
Лидерство в общем зачёте вернул себе британец Крис Фрум из Sky.
Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Тур де Франс»
14-й этап. Бланьяк — Родез. 181,5 км
1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) — 4:21.56.
2. Грег ван Авермет (Бельгия, ВМС) — то же время.
3. Эдвальд Боассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) — отставание 0,01.
Общий зачет после 14 этапов
1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) — 59:52:09.
2. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +0.18.
3. Роман Барде (Франция, AG2R) – + 0.23.