Мэттьюс выиграл 14-й этап «Тур де Франс — 2017», Фрум вернул себе лидерство

Австралиец Майкл Мэттьюс из команды Sunweb победил на 14-м этапе велогонки Гранд-тура «Тур де Франс — 2017». 181,5 км дистанции из Бланьяка в Родез Мэттьюс преодолел за 4 часа 21 минуту 56 секунд.

Лидерство в общем зачёте вернул себе британец Крис Фрум из Sky.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Тур де Франс»

14-й этап. Бланьяк — Родез. 181,5 км

1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) — 4:21.56.

2. Грег ван Авермет (Бельгия, ВМС) — то же время.

3. Эдвальд Боассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) — отставание 0,01.

Общий зачет после 14 этапов

1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) — 59:52:09.

2. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +0.18.

3. Роман Барде (Франция, AG2R) – + 0.23.