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Мэттьюс выиграл 14-й этап «Тур де Франс — 2017», Фрум вернул себе лидерство

15 июля 2017, суббота. 20:29. Другие

Австралиец Майкл Мэттьюс из команды Sunweb победил на 14-м этапе велогонки Гранд-тура «Тур де Франс — 2017». 181,5 км дистанции из Бланьяка в Родез Мэттьюс преодолел за 4 часа 21 минуту 56 секунд.

Лидерство в общем зачёте вернул себе британец Крис Фрум из Sky.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Тур де Франс»
14-й этап. Бланьяк — Родез. 181,5 км

1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) — 4:21.56.
2. Грег ван Авермет (Бельгия, ВМС) — то же время.
3. Эдвальд Боассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) — отставание 0,01.

Общий зачет после 14 этапов

1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) — 59:52:09.
2. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +0.18.
3. Роман Барде (Франция, AG2R) – + 0.23.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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15 июля 2017, суббота
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