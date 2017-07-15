Бажина: я за грацию и красоту в прыжках в воду. Я этим беру

Семикратная чемпионка Европы в прыжках в воду Надежда Бажина прокомментировала завоевание своей первой медали на чемпионате мира в Будапеште. Россиянка стала второй на метровом трамплине.

«Я ни о чём не думала. Я просто пришла на финал, отпрыгала и ушла. Не следила за соревнованиями, не следила за табло, за результатами соперниц. Я просто концентрировалась на своём прыжке. Метр — мой любимый снаряд. Очень хотела достойно выступить. Все говорят, что это мой город. И вот у меня есть первая медаль ЧМ. Это серьёзное достижение. Но пока не осознала до конца, что произошло.

После Олимпиады в Рио я долгое время отдыхала. Пробовала себя в других видах спорта и занятиях: в лыжах, фитнесе, йоге. Всё равно спортсмен не может оставаться без работы, без движения. Но в определённый момент мне стало скучно. Я решила попробовать продолжить карьеру. Родители меня поддержали. Никто мне не говорил, что я должна что-то выиграть. Давления никогда не было со стороны родителей. Сейчас и папа, и мама просто счастливы за меня. И я рада, что сделала им такой подарок.

Среди призёров нет китайских спортсменок? Я только сейчас задумалась об этом. Это сюрприз, но приятный. Чемпионка австралийка — молодец. Она достойная соперница. У неё очень сложная программа. Мне не под силу такое сделать. И дело не в возрасте. Не вижу смысла усложнять программу на метре. Я за грацию и красоту. Я этим беру», — приводит слова Бажиной «Российская газета».