Мола выиграл этап Мировой серии по триатлону в Гамбурге, Д. Полянский – 33-й

Испанец Марио Мола первенствовал в соревнованиях мужчин на пятом этап Мировой серии по триатлону, который проходит в Гамбурге (Германия). 12 секунд победителю уступил австралиец Джекоб Биртуайстл, ставший серебряным призером. Вслед за ним финишировал новозеландец Райан Сиссонс.

Россиянин Дмитрий Полянский занял 33-е место, отстав от победителя на 1 минуту и 41 секунду.

Триатлон. Мировая серия. Пятый этап. Гамбург, Германия

Мужчины

1. Марио Мола (Испания) – 54.08.

2. Джекоб Биртуайстл (Австралия) – 54.20.

3. Райан Сиссонс (Новая Зеландия) – 54.23…

33. Дмитрий Полянский (Россия) – 55.49.