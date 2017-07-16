Крамник проиграл Федосееву в первом круге супертурнира в Дортмунде

В Дортмунде (Германия) стартовал шахматный супертурнир Sparkassen Chess Meeting. Главный фаворит соревнований, российский гроссмейстер Владимир Крамник, в первом круге неожиданно белыми фигурами уступил соотечественнику Владимиру Федосееву. Ещё один россиянин Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с китайцем Ван Юэ. Также не было выявлено победителя в оставшихся двух партиях первого круга.

Результаты партий первого круга

Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) – Маттиас Блюбаум (Германия) – 0,5:0,5.

Ван Юэ (Китай) – Дмитрий Андрейкин (Россия) – 0,5:0,5.

Владимир Крамник (Россия) – Владимир Федосеев (Россия) – 0:1.

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Радослав Войташек (Польша) – 0,5:0,5.