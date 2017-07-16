Демченко: футболистов стоит перевести на ставку Центра спортивной подготовки

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, отвечая на вопросы о подготовке своих подопечных к олимпийскому сезону, сравнил их с футболистами сборной России.

«К сожалению или к счастью, я ни разу не наблюдал за матчами сборной России вживую — только по телевизору. Вообще обычно посещаю только матчи ЦСКА, поскольку я сам — выходец из армейского общества, выступал за него и сейчас тренирую, будучи офицером. Иногда мне нравится, как ребята играют, но бывает, что смотреть за ними очень тяжело. Как тренер, дал бы им хороших подзатыльников и всех бы отправил отрабатывать проигрыш кроссом километров в 20. Чтобы в следующий раз думали, что делают.

У меня тоже существует система наказаний, если подопечный проиграл соревнование, имея все возможности для победы. Наказания серьезные. Самая жесткая санкция — от 50 до 100% годовой премии. У нас они не такие, как у футболистов, но их лишение серьезно сказывается на бюджете. Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт учредила ежегодные премии. Но если я вижу, что спортсмен не выполняет свою работу, он тут же остается на голой ставке Центра спортивной подготовки (ЦСП) Министерства спорта РФ. Туда бы надо перевести и всех футболистов. Ведь они по идее работают в той же системе, что и остальные спортсмены. Думаю, их стоит перевести на ставку ЦСП: выиграл чемпионат мира — получи 100 тыс. рублей. Не выиграл — 45 тыс. рублей.

Какие задачи стоят перед командой по санному спорту на ближайшую Олимпиаду? Как и у всех сборных, мы имеем свой медальный план, который формируется на основе комплексной целевой программы федерации. Он не изменяем и закладывается после каждого олимпийского цикла на каждый год следующего четырехлетия. Спорт — это плановое хозяйство. Если в советской экономике были пятилетки, то у нас — четырехлетние циклы. И всё четко спланировано: бюджет, график подготовки и количество медалей. В нашем случае речь идет о завоевании трех медалей в Пхенчхане: одного золота, одного серебра, одной бронзы», — приводят слова Демченко «Известия».