Лихачёв: постараемся достойно выступить, несмотря на экспериментальный состав

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал выбор состава на международный турнир Мундиалито, который пройдёт в Португалии с 21 по 23 июля.

«Нам очень хочется посмотреть на Карташова и Жарикова, которые в марте на международном турнире Inter Cup были лидерами сборной, составленной из игроков не старше 23 лет. Они чуть старше других ребят, получают в клубах достаточно много игрового времени, поэтому на данном этапе хочется понять, как они могут помочь сборной в матчах самого высокого уровня. Что касается вызова Виктора Крышанова и Максима Роговского, то они в матчах за ЦСКА показывали стабильный уровень игры, оставили самые приятные впечатления. Посмотрим, как они будут выглядеть на уровне национальной сборной.

Мундиалито – очень важный турнир для нас. Это один из старейших мировых турниров, у него очень хорошая пиар-составляющая: матчи проходят при полных трибунах, показываются в прямом эфире. В этом розыгрыше будут собраны все четыре команды, побеждавшие на чемпионатах мира, так что это очень представительный турнир. Несмотря на то, что мы едем на турнир экспериментальным составом, мы попытаемся выступить максимально достойно и достичь удобоваримого результата», — приводит слова Лихачёва Beachsoccerrussia.ru.