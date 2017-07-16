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Доде и Смюлдерс — чемпионы Европы по велоспорту BMX

16 июля 2017, воскресенье. 10:09. Другие

Француз Жорис Доде стал победителем чемпионата Европы по велоспорту BMX в Бордо (Франция). Серебро завоевал голландец Тван ван Гендт, а замкнул тройку призёров ещё один представитель Франции Сильвен Андре.

Среди женщин первенствовала голландка Лаура Смюлдерс, а россиянка Ярослава Бондаренко стала восьмой.

Велоспорт BMX. Чемпионат Европы. Бордо, Франция

Мужчины
1. Жорис Доде (Франция).
2. Тван ван Гендт (Нидерланды).
3. Сильвен Андре (Франция).

Женщины
1. Лаура Смюлдерс (Нидерланды).
2. Элке Ванхуф (Бельгия).
3. Симоне Кристенсен (Дания)...
8. Ярослава Бондаренко (Россия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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