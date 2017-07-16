Байдарочница Анюшина завоевала бронзу ЧЕ на дистанции 500 м

Россиянка Елена Анюшина завоевала бронзовую награду чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве в заезде байдарочниц на 500 метров. В аналогичной дисциплине среди мужчин Роман Аношкин показал пятый результат, а каноист Илья Штокалов остановился в шаге от пьедестала на дистанции 500 метров.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария
Мужчины
Байдарка-одиночка. 500 м
1. Якуб Заврел (Чехия) – 1.35,156.
2. Никита Бориков (Беларусь) – 1.35,252.
3. Рене Поульсен (Дания) – 1.35,432…
5. Роман Аношкин (Россия) – 1.35,476.
Каноэ-одиночка. 500 м
1. Мартин Фукса (Чехия) – 1.44,884.
2. Олег Тарновский (Молдавия) – 1.46,792.
3. Томаш Качор (Польша) – 1.47,148.
4. Илья Штокалов (Россия) – 1.47,376.
Женщины
Байдарка-одиночка. 500 м
1. Тамара Такач (Венгрия) – 1.47,264.
2. Ольга Худзенко (Беларусь) – 1.47,844.
3. Елена Анюшина (Россия) – 1.47,908.