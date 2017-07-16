Белова и Тимошинина вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках с вышки

Россиянки Валерия Белова и Юлия Тимошинина вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) в синхронных прыжках с вышки. Валерия и Юлия показали в квалификации седьмой результат — 290,04 балла. Лучшими в предварительных соревнованиях стали китаянки Рен Цян и Си Яцзи, набравшие в сумме 334,32 балла.

Медали в данном виде программы будут разыграны сегодня, 16 июля. Финал начнётся в 19:30 по московскому времени.

Накануне Юлия вместе с Виктором Минибаевым стала четвёртой в синхронных прыжках с вышки в миксте.