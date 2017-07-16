Ромасенко — чемпионка Европы по гребле на каноэ на дистанции 200 м

Россиянка Олеся Ромасенко победила в заезде каноэ-одиночек на 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве. У мужчин в аналогичной дисциплине золото завоевал британец Лайам Хэт, а россиянин Евгений Луканцов стал девятым.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария
Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м
1. Лайам Хэт (Великобритания) – 33,380.
2. Бенце Хорват (Венгрия) – 33,455.
3. Марко Драгосавлевич (Сербия) – 33,947…
9. Евгений Луканцов (Россия) – 34,755.
Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м
1. Олеся Ромасенко (Россия) – 45,804.
2. Кинчо Такач (Венгрия) – 46,416.
3. Алена Ноздрова (Беларусь) – 47,080.