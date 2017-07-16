Ромасенко — чемпионка Европы по гребле на каноэ на дистанции 200 м

Россиянка Олеся Ромасенко победила в заезде каноэ-одиночек на 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве. У мужчин в аналогичной дисциплине золото завоевал британец Лайам Хэт, а россиянин Евгений Луканцов стал девятым.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария



Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м

1. Лайам Хэт (Великобритания) – 33,380.

2. Бенце Хорват (Венгрия) – 33,455.

3. Марко Драгосавлевич (Сербия) – 33,947…

9. Евгений Луканцов (Россия) – 34,755.



Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м

1. Олеся Ромасенко (Россия) – 45,804.

2. Кинчо Такач (Венгрия) – 46,416.

3. Алена Ноздрова (Беларусь) – 47,080.