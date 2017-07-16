Россияне победили Грузию в 1/4 финала этапа европейского Гран-при по регби-7

Мужская сборная России в четвертьфинале четвёртого этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Эксетере оказалась сильнее команды Грузии со счётом 19:12. За выход в решающий матч россияне поспорят с португальцами, переигравшими команду Испании.

Накануне на групповом этапе сборная России уступила грузинам, но взяла верх над регбистами из Польши и Уэльса.

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Четвёртый этап. Эксетер, Англия

1/4 финала



Россия — Грузия — 19:12 (19:0)

Испания — Португалия — 14:21 (7:14).