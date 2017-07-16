Мужская сборная России по регби-7 завоевала путёвку на Кубок мира — 2018

Мужская сборная России по регби-7 гарантировала себе участие в Кубке мира 2018 года, который пройдёт в с 20 по 22 июля в Сан-Франциско. Это стало известно после поражения испанцев в четвертьфинале этапа европейской серии Гран-при в Эксетере. Россияне не опустятся ниже второго места в общем зачёте серии, которое и даёт право выступить на главном турнире в этом виде спорта. Вторую путёвку от Европы получит сборная Ирландия.

Сборная России примет участие в Кубке мира по регби-7 в четвёртый раз. Ранее лучшим результатом российских регбистов было девятое место.