Молчанов стал 11-м в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧМ

В прыжках в воду с метрового трамплина у мужчин на чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) два первых места заняли китайские спортсмены. Победу одержал Пен Цзянфен. Чуть больше балла проиграл соотечественнику Хе Чао. Бронзовым призёром стал итальянец Джованни Точчи.

Россиянин Илья Молчанов занял в финале предпоследнее, 11-е, место, проиграв чемпиону мира почти 100 баллов.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 1 м

1. Пэн Цзянфен (Китай) – 448,40.

2. Хе Чао (Китай) – 447,20.

3. Джованни Точчи (Италия) – 444,25…

11. Илья Молчанов (Россия) – 351,90.