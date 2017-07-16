Сборная Австралии выиграла ЧМ по триатлону в смешанной эстафете, россияне – 13-е

Сборная Австралии выиграла чемпионат мира по триатлону в новой олимпийской дисциплине – смешанной эстафете, который состоялся в Гамбурге (Германия). Австралийцы на три секунды опередили американцев, на девять – команду Нидерландов.

Сборная России (Екатерина Матюх, Дмитрий Полянский, Анастасия Абросимова, Денис Васильев) стала 13-й из 18 финишировавших команд, отстав от победителей на 2,5 минуты.

Триатлон. Чемпионат мира. Гамбург, Германия

Смешанная эстафета

1. Австралия – 1:22.38.

2. США – отставание 0.03.

3. Нидерланды – + 0.09…

13. Россия– + 2.25.