Шилов победил в однодневной велогонке «Трофео Маттеотти» в Италии

Российский шоссейный и трековый велогонщик Сергей Шилов, представляющий санкт-петербургскую команду «Локосфинкс», стал победителем однодневной гонки «Трофео Маттеотти», проходившей в окрестностях Пескары (Италия).
Россиянин первым финишировал после прохождения дистанции протяженностью 188,5 км. Вторым стал итальянец Мануэль Беллетти (Wilier Triestina — Selle Italia), третьим — его соотечественник Марко Канола (Nippo — Vini Fantini).
Победа принесла Шилову 125 очков в рейтинге Международного союза велосипедистов.