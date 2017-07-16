Тимошинина и Белова стали 8-ми на ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки

Китаянки Киан Рен и Сы Яцзе завоевали золотые медали чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия), в синхронных прыжках в воду с вышки среди женщин. Серебряными призёрами стали Ким Ми Ре и Ким Кук Хьян из КНДР (336,48). Третье место заняли Панделела Ринонг Памг и Цзунь Хун Чеон из Малайзии.

Россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова заняли восьмое место, уступив победительницам около 60 баллов.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Киан Рен / Сы Яцзе (Китай) – 352,56.

2. Ким Ми Ре / Ким Кук Хьян (КНДР) – 336,48.

3. Панделела Ринонг Памг / Цзунь Хун Чеон (Малайзия) – 328,74…

8. Юлия Тимошинина / Валерия Белова (Россия) – 291,96.