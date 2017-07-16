Мужская сборная России по регби-7 выиграла этап Гран-при в Эксетере и ЧЕ

Мужская сборная России в финале четвёртого этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Эксетере оказалась сильнее команды Уэльса со счётом 17:10. В матче между соперниками на групповом этапе был зафиксирован счёт 17:12.

Сборная России выиграла этап в Эксетере и по сумме выступлений на четырёх этапах защитила титул чемпиона Европы. Ранее россияне становились сильнейшими на планете в 2007, 2009 и 2016 годах.

Третье место на этапе заняла сборная Ирландии, выигравшая у португальцев со счётом 33:12.

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Четвёртый этап. Эксетер, Англия

Финал

Россия — Уэльс — 17:10 (12:5).

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