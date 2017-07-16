Фрум мог потерять лидерство на «Тур де Франс» из-за проблем с колесом

Лидер «Тур де Франс» британский велогонщик Sky Кристофер Фрум прокомментировал своё выступление на 15-м этапе многодневки.

«Перед подъёмом у меня возникли проблемы с задним колесом. Мне нужно было срочно заменить его. Остановился мой товарищ по команде Михал Квятковски и отдал своё колесо. Мы с партнёрами по команде сделали всё возможное, чтобы догнать группу лидеров. Это был напряжённый момент. Я думал, что уже не смогу отыграть отставание, что конкуренты, Ромен Барде и Фабио Ару, воспользуются шансом и будут атаковать. Это был стрессовый момент для меня. Но я доволен тем, как всё завершилось. Я всё ещё ношу жёлтую майку и завтра будет день отдыха», — приводит слова Фрума AFP.