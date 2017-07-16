Ласицкене выиграла турнир в Падуе, одержав 13-ю победу подряд

Чемпионка мира и лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, победила на международном турнире в Падуе (Италия). В лучшей попытке Ласицкене преодолела планку на высоте 2 метра. Россиянка трижды пыталась взять высоту 2,08 метра, но все попытки оказались неудачными. В Падуе Ласицкене выиграла 13-й подряд турнир в летнем сезоне-2017.

Второе место заняла полька Камила Лицвинко (1,98), третье — американка Иника Макферсон (1,94).