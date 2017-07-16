Пацкевич поблагодарила Данченко, Ромашину и Колесниченко после победы на ЧМ

Российская синхронистка Александра Пацкевич, которая стала чемпионкой мира 2017 года в технической программе в дуэте со Светланой Колесниченко, поделилась эмоциями от выступления на первенстве планеты в Будапеште с программой «Джаз».

«Прощай, Джаз! Спасибо большое за работу, терпение и понимание, Татьяна Данченко, Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Только вы знаете, чего стоила именно эта медаль», — написала Пацкевич на своей странице в «Инстаграме».

Пацкевич – двукратная олимпийская чемпионка в группе, золото чемпионата мира стало для неё 11-м и первым в дуэте.

Фото доступно в «Инстаграме»