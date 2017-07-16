Женская сборная России по водному поло обыграла Грецию на ЧМ в Будапеште

Женская сборная России по водному поло с победы стартовала на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. В матче первого тура в группе D россиянки со счётом 9:7 взяли верх над командой Греции. По 3 мяча записали на свой счёт Эльвина Каримова и Анастасия Симанович.

В следующем матче россиянки сыграют с командой Австралии, которая в первом туре взяла верх над сборной Казахстана со счётом 16:4.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Водное поло. Женщины. Группа D. Первый тур

Россия – Греция – 9:7 (2:1, 4:3, 2:3, 1:0).