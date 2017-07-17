В Нижнем Новгороде умер участник полумарафона, проходившего в жару

Участник нижегородского полумарафона «Кремлёвская стена» скончался 16 июля во время забега, немного не добежав до финиша, сообщает «Интерфакс». Причины и обстоятельства смерти мужчины 1974 года рождения не уточняются.

В день забега в Нижнем Новгороде столбики термометра превысили отметку +30 градусов. На старт полумарафона вышли около 1,2 тысячи человек, некоторым из которых в ходе забега стало плохо. На немногочисленных пунктах питания вода быстро заканчивалась, а ничего другого, например фруктов, и вовсе не было.

В рамках нижегородского полумарафона «Кремлёвская стена» проводились забеги на 3,3 км, 10 км и 21,1 км, также был детский забег.