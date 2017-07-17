Белофастов: у сборной России по водному поло самая сложная группа на этом ЧМ

Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов прокомментировал победу над командой Греции на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште со счётом 9:7. 18 июля россиянки сыграют с австралийками.

«Некоторые моменты настораживали, но девчонки собрались и выиграли. Результатом довольны, над качеством игры ещё нужно работать. Мы верим в наших молодых игроков, которые недавно пришли в команду. Опыта игры на таком уровне у них пока нет, порой ошибаются, но другого пути нет, они стараются и работают над этим.

У нас самая сложная группа на этом турнире, особенно если учесть, что со второго места выходишь на США, с третьего — в 1/8 финала на Венгрию или Голландию", — цитирует Белофастова «Р-Спорт».