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Белофастов: у сборной России по водному поло самая сложная группа на этом ЧМ

17 июля 2017, понедельник. 10:05. Другие

Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов прокомментировал победу над командой Греции на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште со счётом 9:7. 18 июля россиянки сыграют с австралийками.

«Некоторые моменты настораживали, но девчонки собрались и выиграли. Результатом довольны, над качеством игры ещё нужно работать. Мы верим в наших молодых игроков, которые недавно пришли в команду. Опыта игры на таком уровне у них пока нет, порой ошибаются, но другого пути нет, они стараются и работают над этим.

У нас самая сложная группа на этом турнире, особенно если учесть, что со второго места выходишь на США, с третьего — в 1/8 финала на Венгрию или Голландию", — цитирует Белофастова «Р-Спорт».

Женская сборная России по водному поло обыграла Грецию на ЧМ в Будапеште
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Теги
Женская сборная России - Водное поло
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