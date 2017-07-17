Синхронисты Каланча и Мальцев завоевали серебро ЧМ в технической программе

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Российские синхронисты Михаэла Каланча и Александр Мальцев стали серебряными призёрами в миксте в технической программе. Золото выиграли итальянцы Манила Фламини и Джорджо Минизини. Представители США Билл Мэй и Канако Китао Спендлав стали третьими.



Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Синхронное плавание

Микст. Техническая программа

1. Манила Фламини / Джорджо Минизини (Италия) – 90,2979.

2. Михаэла Каланча / Александр Мальцев (Россия) – 90,2639.

3. Билл Мэй / Канако Китао Спендлав (США) – 87,6682.