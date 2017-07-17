СП: уровень планирования минспортом субсидий на госзадания недостаточен

Счётная палата РФ проверила исполнение бюджета министерством спорта за 2016 год и определила недостаточный уровень планирования размеров субсидий на выполнение государственных заданий.

«Анализ объёма остатков субсидий на выполнение государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями показал, что объёмы остатков на 1 января 2017 года составили 688,7 миллиона рублей, что на 330,3 миллиона рублей больше, чем на 1 января 2016 года. Увеличение остатков в два раза свидетельствует о низком недостаточном уровне планирования размера субсидий на выполнение государственных заданий», — сообщает официальный сайт Счётной палаты.

В целях избежания повторного допущения нарушений минспортом утверждён порядок осуществления контроля за соблюдением получателями субсидий, имеющих целевое значение, условий, установленных при их предоставлении.