Маглионе: все города проделали хорошую работу, но в борьбе за ЧМ победила Казань

Президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе на пресс-конференции в Будапеште (Венгрия) объявил, что Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году. Хозяином чемпионата мира 2024 года будет Будапешт. Конкурентами Казани также были Гонконг и Тайбэй.

«Все города проделали хорошую работу. Хочу поблагодарить всех претендентов, но Казань победила в борьбе за право проведения чемпионата мира 2022 года», — сказал Маглионе.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года.