Шишкина: наши синхронисты были достойны золота, но всё решили судьи

Российская синхронистка Алла Шишкина прокомментировала результат российского дуэта Михаэлы Каланчи и Александра Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Они завоевали серебро в технической программе.

«Ребята выступили очень хорошо, все технические элементы выполнили чисто, прошли лучше, чем в предварительных соревнованиях. У меня осталось прекрасное впечатление от их выступления. Но результат разочаровал. Наши синхронисты были достойны золотой медали. Но вместе с тем нельзя сказать, что итальянцы были очень плохи. Они достойные соперники, выполнили свою программу очень хорошо. Однако я считаю, что российские синхронисты были лучше. Всё решили судьи. К ним очень много вопросов», — сказала Шишкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.