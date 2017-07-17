Тихонов со скандалом забрал подаренную им храму икону

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов со скандалом забрал икону, которую пожертвовал храму села Уйское (Челябинская область) в 2012 году, сообщает группа храма в соцсети «ВКонтакте». По словам священнослужителей, Тихонов пришёл в церковь в сильно нетрезвом состоянии, оскорбил настоятеля и попытался ударить девочку, которая фотографировала его, пока он покидал храм вместе с иконой.

Также сообщается, что ранее Александр Тихонов уже пытался вернуться себе икону через главу Уйского района.

«Сегодня А.И. Тихонов забрал икону из храма. Это происходило при множестве прихожан. Придя в нетрезвом состоянии, он начал свою речь с оскорблений настоятеля. Когда Тихонов выходил с иконой, он набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала. Отбирая фотоаппарат, он причинил ей боль, срывая фотоаппарат с её шеи и толкая её всей своей силой, а в завершении замахнулся на неё кулаком, причинив тем самым испуг. Но благодаря прихожанам храма не успел её ударить, т.к. они его остановили. Теперь мы видим, какой у нас на самом деле прославленный земляк. В связи с этим возникает вопрос, может ли быть почётным гражданином района этот человек, который поднимает руку на детей, и может ли школа носить его имя?» — говорится в сообщении.