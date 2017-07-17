Леонов: на проведение ЧМ-2022 по плаванию в Казани понесём минимальные затраты

Министр по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал завоевание Казанью права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году.

«Подобного рода соревнования вызывают интерес к нашей локации, заставляют нас двигаться, приводят к тому, что нация становится здоровее. Мы расширяем нашу инфраструктуру, горизонты и возможности. Нам необходимо загружать объекты, тем более что чемпионат будет по титульной дисциплине. Понятно, что это небольшой турнир. Соревнования по плаванию на большой воде проводятся сейчас, в Будапеште, на чемпионате мира по водным видам спорта. Но мы сделали заявку, потому что в нашей республике плавание активно развивается. Этот турнир мы примем только благодаря наследию чемпионата мира в 2015 году.

Мы понесём минимальные затраты, потому что не нужно будет много менять инфраструктуру. Все гарантии со стороны РФ и РТ получены, сегодня был подписан контракт. Основные сооружения у нас готовы. Мы будем использовать Дворец водных видов спорта в качестве главной арены и планируем расширить количество мест на объекте до шести тысяч. Также задействуем «Олимп», «Буревестник» и деревню Универсиады. Она понравилась участникам чемпионата мира в 2015 году: многие спортсмены на второй-третий день покидали отели и заселялись в деревню. У нас хорошая команда волонтёров и менеджеров, и я не вижу никаких организационных сложностей. Мы хотим поднять уровень чемпионата мира на короткой воде.

Когда в FINA определится руководство после выборов президента, мы обсудим, как можно будет удивить зрителей. Также есть предложение проводить в Казани этап Кубка мира по плаванию. Однозначно будем делать структуру, связанную с культурным парком. Также находимся в дискуссии по поводу маркетинговой программы. Мы немножко хотим её изменить, учитывая наш опыт с Кубком конфедераций, хотим, чтобы нам дали больше прав. Обсуждаем и возможное открытие образовательной программы FINA, которая приведёт в Казань ведущих мировых тренеров.



Мы рассмотрим вариант с упрощённым получением виз или въездом в Россию по аккредитации для иностранных болельщиков. Есть несколько форм. Про билетную программу говорить сложно, потому что билет не идентифицирует конкретного человека. Это видно по Кубку конфедераций. Возможно, мы введём паспорт болельщика – это единый документ, который предоставляет доступ и в страну, и на стадион", — цитирует Леонова «Спорт Бизнес Online».